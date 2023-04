Home > Askanews > Un rumoroso comitato di benvenuto per Emmanuel Macron a Ganges Un rumoroso comitato di benvenuto per Emmanuel Macron a Ganges

Roma, 20 apr. (askanews) – Un rumoroso comitato d’accoglienza di circa 250 persone ha manifestato a Ganges due ore prima dell’arrivo del presidente francese Emmanule Macron in questa città dell’Hérault per una visita dedicata all’istruzione, all’indomani di una giornata turbolenta in Alsazia segnata da altre proteste contro la riforma delle pensioni I manifestanti hanno scandito slogan come “Macron dimettiti” sbattendo pentole e coperchi e hanno mostrato una bara coperta da un lenzuolo bianco e la scritta “Democrazia”. Il corteo ha cercato di dirigersi verso il collegio Louise-Michel, dove il ministro dell’Istruzione Pap Ndiaye avrebbero dovuto fare un annuncio sull’inizio dell’anno scolastico. Ma è stato bloccato a un posto di blocco della polizia.

