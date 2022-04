'Un sacco in Comune, a tutta plastica', campagna Corepla a Cremona

(Adnkronos) – Sfida tra i quartieri di Cremona per il miglioramento della qualità della raccolta differenziata della plastica. E' il progetto '#un sacco in Comune, a tutta plastica' promosso da Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e realizzato dal Comune di Cremona.

La città è stata divisa in sei aree, in cui sono stati accorpati i quartieri; i quartieri appartenenti all’area che avrà ottenuto la percentuale più alta di incremento nella raccolta degli imballaggi in plastica vincerà il premio messo in palio da Corepla. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Linea Gestioni – Società del Gruppo A2A.

“L’obiettivo di questa competizione – dichiara l’assessore con delega alla Gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Cremona Maurizio Manzi – è stimolare i cittadini a compiere un ulteriore passo avanti per migliorare la qualità della raccolta differenziata.

L’amministrazione comunale, con iniziative come questa, vuole mettersi ancora di più al fianco dei cittadini che desiderano decoro e cura dell’ambiente, facendo leva sul senso civico della comunità”.

I cittadini di Cremona parteciperanno al progetto dal 2 al 28 maggio. Durante tutto il periodo della campagna, Corepla sarà presente a Cremona con un’intensa attività di comunicazione sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in plastica. I quartieri dell’area vincitrice si aggiudicheranno una panchina in plastica riciclata che verrà installata in un parco cittadino.

“La raccolta differenziata è un indicatore importante del senso civico dei cittadini e dell’attenzione alle tematiche ambientali – osserva il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo – Oggi, grazie all’importante e costante lavoro di sensibilizzazione che le amministrazioni e il Consorzio portano avanti, questa pratica sta diventando un gesto quotidiano naturale per la maggior parte degli italiani, ed è fondamentale non solo per il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica ma anche per contribuire al benessere della collettività.

La raccolta differenziata, ricordiamolo, è il primo passo per trasformare i rifiuti in nuove risorse, un passo decisivo che può avvenire solo grazie all’impegno e alle singole azioni dei cittadini che hanno a cuore il territorio in cui vivono e la sua tutela”.