Un salto a 120 km orari per spiccare in volo nel mondo del lavoro

Salerno, 3 lug. (askanews) – Un salto a 120 chilometri l’ora, sospesi a un filo d’acciaio a 300 metri di altezza, per segnare la conclusione di un percorso formativo professionalizzate e – metaforicamente parlando – “spiccare il volo” nel mondo del lavoro. E’ l’idea scelta da Ninjia Business School per la cerimonia di graduation degli studenti che partecipato all’Executive Master in Digital Marketing realizzato in collaborazione con l’Istituto Universitario Iusve, l’Istituto Universitario Salesiano Venezia.

“Abbiamo scelto di organizzare una graduation ‘unconventional’ perché siamo una Business School associata ad AssForm, ma ci distinguiamo per un approccio assolutamente innovativo alla formazione. – dice Mirko Pallera, amministratore delegato e fondatore di Ninja Marketing e direttore scientifico di Ninja Academy – Oggi consegniamo i diplomi dopo ‘un volo’ verso il mondo del lavoro, verso una carriera in crescia e di grande successo”.

L’esperienza adrenalinica del volo, al quale hanno preso parte insieme ai partecipanti del Master anche gli stessi docenti, è in effetti particolarmente efficace a rappresentare la necessità di superare incertezze e confort zone se si vuole ‘spiccare il volo’ nel mondo del lavoro contando sulla sicurezza della propria preparazione.

“Iusve ha deciso da subito di collaborare con Ninja perché hanno gli stessi obiettivi: formare professioni con competenze digitali sempre attiuali, perché il mondo digitale è in continua evoluzione – aggiunge Mariano Diotto, docente allo Iusve di marketing strategico e neuromarketing – Quest’anno ho fatto tante graduation anche in giro per il mondo, ma è la prima che faccio in volo. E’ un espereinza straordinaria e racconta un po’ la natura di Ninja e di Iusve insieme: collaborare per sempre nuove sfide, perché il mondo della comunicazione e il web è in continua evoluzione: rispetto a quando abbiamo cominciato anni fa, oggi questo mondo è infatti completamente e profondamente cambiato”.

“Oggi è fondamentale apprendere competenze avanzatissime nel digitale dove ci sono tecnologie che cambiano in continuazione e bisogna e bisogna essere sempre aggiornati – aggiunge Pallera – Ma è importante anche avere un approccio umanistico, mantenendo i ‘valori’. Perché in questo mondo futuro, dove ci sarà tanta tecnologia, ci distingueremo per il cuore e per quello che soni i valori umani. Questo per noi è importante e questo vogliamo trasmettere con la nostra Business School”.

Il ‘volo’ si è svolto a Trentinara, in Cilento, dove si trova una delle zip-line più belle d’Italia.