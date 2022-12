Un secondo manifestante giustiziato in pubblico in Iran

Roma, 12 dic. (askanews) – Nuova esecuzione in Iran legata alle manifestazioni di protesta in corso da settembre nel Paese: secondo quanto riferito dall’autorità giudiziaria, nella città di Mashhad, nel nord-est del Paese, è stato giustiziato Majidreza Rahnavard – nelle immagini di Mizan News – manifestante accusato della morte di due membri delle milizie Basij, dei Guardiani della rivoluzione.

“Majidreza Rahnavard, condannato a morte il 29 novembre per

l’omicidio a coltellate di due agenti di sicurezza e il ferimento di altri quattro” è stato giustiziato in pubblico a Mashhad, ha riportato l’agenzia Mizan.

La pubblica impiccagione di Rahnavard arriva quattro giorni dopo quella di Mohsen Shekari, anche lui condannato per aver aggredito e ferito

un membro della milizia Basij.

Da Parigi a Roma e Berlino, intanto, si allarga il coro di unanime condanna per l’esecuzione dei manifestanti, che non può “costituire una risposta alle proteste” in Iran, ha commentato il ministero degli Esteri francese.