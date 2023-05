Un Titanic mai visto: la scansione digitale 3D del relitto

Milano, 19 mag. (askanews) – Il Titanic come non è stato mai visto. È stata svelata al mondo la prima scansione digitale 3D a grandezza naturale del relitto del translatlantico affondato oltre un secolo fa. Un nuovo tassello che potrebbe rivelare maggiori dettagli sul fatale viaggio della leggendaria nave inabissatasi dopo aver urtato un iceberg durante la traversata inaugurale da Southampton a New York. Le immagini ad alta risoluzione, pubblicate dalla Bbc, ricostruiscono nei minimi dettagli il relitto che giace a quasi 4.000 metri di profondità e sono state realizzate grazie alla mappatura dei fondali. Il filmato è stato ripreso nell’estate del 2022 da Magellan Ltd, una società di mappatura dei fondali marini, e Atlantic Productions, che stanno realizzando un documentario sul progetto.