Un trionfo il tour americano de Il Volo, raffica di sold out

New York, 25 mar. (askanews) – Prosegue con un successo dietro l’altro il tour de Il Volo negli Stati Uniti, con l’ultimo trionfo sold out venerdì sera al Radio City Music Hall di New York, un palcoscenico iconico, noto per la qualità straordinaria degli spettacoli che vi si tengono. Seguiranno altri appuntamenti nelle location più prestigiose degli States, dove Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di numerosi concerti in diverse città americane fino a inizio aprile 2025.

Terminato il tour americano, Il Volo tornerà in Italia a maggio per la terza edizione di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” (un progetto di Michele Torpedine), le uniche date italiane fissate per l’8, 10 e 11 maggio. Dopo il successo delle prime due edizioni, andate in onda su Canale 5 e che hanno raggiunto ascolti record per gli spettacoli musicali in televisione, lo show si sposta si sposta per la prima volta a Palazzo Te a Mantova, un luogo di straordinaria importanza culturale e storica che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica.

I tre artisti, accompagnati da numerosi ospiti speciali, offriranno performance uniche, dando vita ad un vero e proprio viaggio musicale. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, presentando i brani più amati del loro repertorio e cover che ripercorreranno i momenti musicali più iconici, sia italiani che internazionali, legati anche ai ricordi personali dei tre artisti e degli ospiti.

Dopo “Tutti Per Uno – Viaggio Nel Tempo”, Il Volo proseguirà con un nuovo tour che toccherà le principali capitali europee e l’America Latina, a partire da giugno e per tutto il 2025.