Un tweet contro gli onnivori dello scrittore vegano Jonathan Bazzi scatena una polemica

Il cinguettio di Jonahtan Bazzi è di natura altamente provocatoria dato che è indirizzato contro l’alimentazione degli onnivori. In un mondo in cui si dice che ognuno è libero di fare le proprie scelte si continua ad attaccare chi a volte non sposa un certo stile di vita. In questo caso non sono stati gli onnivori a criticare le scelte di un vegano, ma viceversa; anche se lo scrittore ha fatto più che altro un’osservazione di natura alimentare.

Jonahtan Bazzi ha scritto: “Gli onnivori mangiano prevalentemente a caso e male. La base alimentare dovrebbe essere per tutti vegetale, invece l’italiano medio pranza e cena a base di salumi, però ti dice: no ma io carne pochissima, quasi mai”.

Dopo queste parole i follower dello scrittore o coloro che hanno trovato questo tweet sulla propria home non hanno potuto fare a meno di commentare. Un utente in particolare ha fatto una similitudine politica sollevando anche una questione di natura economica: “Sembra un tweet del Pd con una puzza sotto il naso da paura. Non se ti rendi conto di che vita di m***a hanno le persone che spesso sbranano qualcosa per sopravvivere mentre qualcuno può permettersi il NaturaSì”.

A queste parole Bazzi ha risposto: “Verdure e legumi costano molto meno dei salumi“.

Si dibatte sull’alimentazione

Una altro utente invece ha osservato: “A onor del vero c’è anche un esercito di onnivori che cerca di stare attento, con qualche strappo alla regola di tanto in tanto”. In questo caso Bazzi ha risposto: “È esattamente a quel “cercare di stare attenti” che mi riferivo. I vegani vengono presi di mira, quando la cultura alimentare in chi segue una dieta vegetale in realtà oggi è in media molto più alta. Sia in termini nutrizionali che di conoscenza/ricerca e varietà”.