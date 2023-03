Un uomo bigamo ha trovato un accordo con le due mogli: ecco come gestirà il suo tempo

Le due mogli non sapevano nulla e per evitare di finire nei guai l'uomo bigamo ha trovato un accordo. Ecco cosa è successo.

Un uomo bigamo poteva trovarsi in guai seri, ma fortunatamente ha trovato un accordo con le due mogli e non è stato denunciato. Ecco come dovrà dividere il suo tempo e quando non avrà vincoli.

Un uomo bigamo ha trovato un accordo con le due mogli

Ci troviamo in India, Asia, dove la bigamia è vietata per legge. Sposare più di una donna è considerato un reato e chi lo fa di solito nasconde alle donne o ai mariti di avere già un/una partner. Per tali ragioni, un uomo ha dovuto trovare un accordo con le due mogli per non finire in tribunale ed essere condannato. Nessuna delle due donne ha infatti deciso di denunciare il marito.

Chi sono le due donne coinvolte in questa vicenda

Il primo matrimonio del protagonista di questa vicenda è avvenuto nel 2018. In quell’anno l’uomo aveva sposato una sua collega. A causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus, la prima moglie, incinta, è andata a vivere dai genitori. Mentre la donna era dai genitori ad accudire il figlio avuto con il marito, quest’ultimo aveva ben pensato di mettere incinta e poi sposare un’altra sua collega.

Ecco come il marito gestirà il suo tempo

Nessuna delle due mogli sapeva dell’altra e allora, dopo averlo scoperto, hanno deciso tutti e tre di trovare un accordo lampo per evitare di finire in tribunale. Il marito dovrà dividere tutti i suoi beni materiali con entrambe le donne. Un’altra cosa da dividere sarà il tempo. L’uomo infatti sarà costretto a passare i primi tre giorni della settimana con la prima moglie e il primo figlio e i restati tre giorni con la seconda moglie e il secondo figlio. L’unico giorno libero sarà la domenica.