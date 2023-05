Si stava masturbando con un massaggiatore ma è morto e i suoi genitori non riuscivano ad aprire la porta

Una vicenda che ha dell’assurdo e che arriva dalla Repubblica Ceca, lì un uomo è morto fulminato mentre si stava masturbando con un massaggiatore muscolare molto in voga tra gli atleti. La polizia ha trovato segni di bruciature vicino ai suoi genitali e corpi estranei nel retto. A morire un 30enne che per ipotesi avrebbe utilizzato un massaggiatore muscolare come vibratore.

La vittima viveva in casa con i genitori ed è stata rinvenuta dagli agenti e dai soccorritori riversa sul pavimento della sua camera da letto. Sul posto anche i vigili del fuoco, allertati dalla madre e dal padre del giovane. I due poveretti non riuscivano ad aprire la porta della sua camera. Una successiva perquisizione ha permesso alla polizia di trovare il massaggiatore ancora collegato alla rete elettrica.

Cosa è emerso dall’autopsia sul corpo

Il 30enne pare indossasse un costume da bagno intero da donna ed aveva il corpo avvolto da cinghie di plastica e in tessuto. Le ustioni sulla pelle dell’uomo sarebbero state trovate a pochi centimetri dal suo pene e in corso di autopsia, i medici hanno inoltre trovato due corpi “estranei”, tra i quali uno di 9 centimetri nel retto.