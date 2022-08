Il punto 4 della sezione del programma moderato dedicata al tema prevede un viaggio a Roma per i giovani, lo prevede il programma Calenda-Renzi

Per le elezioni politiche del 25 settembre e nel novero dei punti di propaganda arriva anche un viaggio a Roma per i giovani, lo prevede il programma di Carlo Calenda e Mattro Renzi, con il Terzo Polo che mette gli under 25 sulla linea del turismo culturale e didattico con tappe vincolate.

La voce sotto alla dicitura “Cultura, turismo e sport”, è la numero 4 del programma elettorale Azione-Italia Viva, come spiega Open.

Un viaggio a Roma per i giovani

Ecco cosa dice: “Vogliamo dare a tutti i giovani l’opportunità di recarsi nella Capitale con un viaggio sponsorizzato dal Governo e con due notti in ostello”. Insomma, con i due leader moderati i giovani potranno acculturarsi ma non “sbocciare” in giro per locali.

I viaggi viaggio infatti saranno vincolati alla “visita di siti archeologici, musei e gallerie d’arte“.

Reazione per ora “tiepida” sui social

Sui social pare che la faccenda abbia avuto per adesso un’accoglienza tiepida e ci sono post che magari sollevano qualche obiezione come quella per cui “se il viaggio sponsorizzato è in treno questo taglierebbe fuori chi vive in Sardegna, in Sicilia o comunque nelle isole” o che per chi a Roma o comunque entro i confini del Lazio ci vive già non ci sarebbe viaggio.