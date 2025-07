Un viaggio culinario in un bar trendy di Uccle

Non crederai mai a cosa ti aspetta in questo bar ristorante a Uccle. Piatti deliziosi, musica avvolgente e un'atmosfera che incanta!

Immagina di entrare in un bar ristorante dove ogni dettaglio è pensato per farti sentire a casa, ma con un tocco di eleganza e raffinatezza. Questo è ciò che troverai al Boaboa di Uccle, un locale che sta rapidamente conquistando il cuore di chi cerca un’esperienza culinaria unica. Con piatti piccoli ma ricchi di sapore e una selezione musicale che rende ogni morso ancora più dolce, questo posto è un vero tesoro da scoprire.

Sei pronto a lasciarti sorprendere?

Un menu che delizia i palati

Iniziamo con il piatto che ha fatto impazzire tutti: le melanzane confit, servite in una salsa di pomodoro vibrante che ti farà desiderare di avere del pane extra per non perdere nemmeno una goccia di sapore. E non è tutto! La flatbread di comté e patate con salsa béchamel è una coccola per il palato, cremosa ma leggera, perfetta per essere condivisa. Chi non ama i piatti da gustare in compagnia?

Tuttavia, non tutto brilla come oro. L’insalata di cicoria belga con radicchio e daikon sembrava promettere freschezza, ma si è rivelata un po’ amara e priva di quella vinaigrette che avrebbe potuto risollevarla. È un peccato, perché con un po’ più di attenzione ai dettagli, avrebbe potuto essere un piatto straordinario! Ti è mai capitato di avere grandi aspettative su un piatto e rimanere deluso?

Un’atmosfera che incanta

Entrando al Boaboa, ti accoglie un ambiente rilassato e sofisticato, caratterizzato da legno scuro e una terrazza soleggiata che invita a immergersi in momenti di convivialità. La musica jazz e funky che rimbalza dalle casse ti fa sentire parte di un’esperienza unica e indimenticabile. È difficile non innamorarsi di un locale dove ben vestiti avventori si godono la vita, sorseggiando un bicchiere di vino mentre piccoli cani di razza si godono la serata ai piedi dei loro padroni. Non hai mai sognato di vivere una serata così?

Informazioni pratiche e curiosità

Ma quanto costa tutto questo? Con circa 30 euro a persona, inclusa una buona dose di vino, hai la garanzia di una cena leggera e soddisfacente per l’estate. I piatti e le flatbreads si aggirano attorno agli 11-15 euro, quindi non dimenticare di ordinare più pietanze da condividere! Ecco un consiglio da insider: usa le enormi forbici che trovi nel barattolo delle posate per tagliare la tua flatbread, altrimenti rischi di dover combattere con una crosta dura e il tuo coltello da burro. Hai mai visto un locale così innovativo?

Vuoi un’altra curiosità? Il DJ del Boaboa è un vero appassionato, tanto che ordina tra i 30 e i 50 dischi a settimana per mantenere la selezione musicale fresca e coinvolgente. E se ti stai chiedendo come arrivare, basta prendere l’autobus 60 in direzione Uccle Calevoet e scendere alla fermata Clinique Edith Cavell. Il Boaboa è a pochi passi! Non vorrai perderti questa esperienza, vero?