Un viaggio in barca a vela per scoprire il valore della diversità

Milano, 25 ago. (askanews) – Una vacanza “inclusiva” in barca a vela dove ragazzi disabili e non condividono questa esperienza all’insegna della diversità, tra un tuffo e una chiacchierata in mare aperto. E’ questo lo spirito con cui questa estate dipendenti e figli di dipendenti della Perfetti Van Melle, storica azienda di chewingum e caramelle, sono stati invitati alle “settimane azzurre” organizzate in partnership con Vela Insieme, associazione che da oltre vent anni promuove la velaterapia con equipaggi di navigatori con e senza disabilità.

“Vela insieme – ha detto Bruno Brunone, presidente Associazione Vela Insieme – è nata dalla mia idea, quando ho iniziato da amare il mare fin da ragazzo, di poter portare in barca a vela ragazzi con disabilità e normodotati per un principio di reciproca comprensione e crescita educativa. Da un lato i ragazzi disabili acuiscono la propria capacità di autonomia mentre i normodotati scoprono un mondo che non è da temere ma da cui possono ricevere tanto”.

Due barche a vela da 14 metri con a bordo ognuna sei ragazzi, uno skipper, un aiuto skipper e un educatore sono salpate ogni settimana da Marina di Scarlino, nel Grossetano, dirette sulle coste dell’isola d’Elba offrendo così la possibilità alle persone con disabilità di vivere momenti spesso a loro preclusi, e al team Perfetti Van Melle di conoscere in maniera diretta la realtà e le difficoltà quotidiane che queste persone si trovano ad affrontare

“Siamo molto contenti e orgogliosi dell’opportunità – ha commentato Anna Re, corporate communication manager Perfetti Van Melle – Questi ragazzi ci stanno raccontando che stanno vivendo delle emozioni incredibili e inaspettate. Hanno davvero scoperto che ognuno di noi è diverso e siamo tutti perfetti così”.

Grazie alla complementarietà di questi team, che è la forza di un equipaggio affiatato le barriere, fisiche e non, sono state abbattute permettendo a tutti di vivere il mare