Un viaggio nel futuro con l'ironia di Giorgio Panariello

Roma, 21 ott. (askanews) – Un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro” a Roma Giorgio Panariello è in scena al Teatro Brancaccio con il suo “E se domani “, il popolare comico racconta come è nato questo spettacolo.

“Mi ero stancato di sentirmi dare del boomer, dire che non capisco la tecnologia, eccetera.

Allora mi sono voluto informare. Mi sono detto: se riesco ad andare nel futuro, a vedere cosa c’è nel futuro, sarò sempre in anticipo sugli altri, anche sui ragazzetti, che ora pensano di essere tanto tecnologici. E quindi è un viaggio che mi ha permesso di crescere, e di essere meno boomer di quando sono partito. Almeno ho capito un po’ che cosa succede nel futuro e sono tutte cose belle”.

Panariello offre il suo astuto e ironico sguardo sul mondo affrontando i temi più attuali facendo sorridere ma anche pensare.

“Non c’è niente di assurdo nel futuro, anzi è tutto plausibile. Le cose più assurde sono quelle che succedono oggi nel presente, non nel futuro. Il futuro è coerente, cioè sono tutte cose che stanno nascendo adesso e che piano piano si svilupperanno e ce le avremo ben presenti fra 25 e 30 anni”.

Panariello accompagna il suo pubblico in un viaggio attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche.

“C’è poco da imparare della società di oggi. sono, si sta muovendo un po’ di tecnologia ovviamente, quella che chiamano futuristica no? Qualcuno può pensare che sia fantascienza quella roba là. In realtà non è così, si stanno preparando le grandi cose, cose belle, anche meno belle, ma cose bellissime”.

Dopo Roma, il tour farà poi tappa nei principali teatri italiani per un totale di 40 date nel 2025 e a grande richiesta proseguirà anche nel 2026 con nuove date in tutta Italia.