Un videogioco per raccontare ai ragazzi la storia degli ebrei

Milano, 18 mag. (askanews) – Un videogioco per raccontare i 2000 anni di storia ebraica a Roma. Menorah – The Game è la caccia al tesoro virtuale che vede protagonisti due giovani sulle tracce di simboli e tradizioni che testimoniano la presenza millenaria della comunità ebraica nella Capitale. Promossa dalla Fondazione per il Museo Ebraico di Roma, l’iniziativa è un tassello del progetto ‘edutainment’, che intende ripercorrere la storia ebraica attraverso il gioco, come ha spiegato Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, a margine della presentazione del videogame: “Per combattere il pregiudizio occorre conoscere e tutto quello che ci permette di far superare le barriere della diffidenza o dell’ignoranza o dell’indifferenza è sicuramente utile. Lo facciamo in questo museo e oggi con il game lo faremo ad ancora più persone in maniera sicuramente più efficace. L’importante è non perdere mai la fiducia o comunque la curiosità nei confronti di ciò che è diverso. Noi siamo diversi da più anni e non è una colpa, anzi, credo sia una bella prerogativa”.

Il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ospite dell’evento, ha voluto ricordare l’importanza di una cultura ampia nella formazione degli studenti.

“L’importanza anche del libro come momento fondamentale di crescita del ragazzo, quindi non deve essere mai contrapposto digitale e testo scritto, ma l’importanza anche di questa bellissima iniziativa che ricostruisce per i ragazzi, con il gioco, il contributo della cultura ebraica alla storia e identità nazionale”.

Nel gioco l’obiettivo è trovare la Menorah, il candelabro a sette braccia, che nell’antichità veniva accesa all’interno del Tempio di Gerusalemme. Un oggetto simbolo della storia della tradizione ebraica.