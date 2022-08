Sul "gas quotato 300 euro a megawatt/ora, 6 volte tanto quanto costava a gennaio" zero cenni: una campagna elettorale “silenziata” sulla crisi energetica

Bene ha fatto Francesco Cancellato su Fanpage a “spazzolare” una campagna elettorale “silenziata” sulla crisi economica in arrivo con i contendenti che duellano su temi-fuffa mentre il paese è in bilico su un burrone. L’impressione, secondo il lodevole canovaccio del suo pezzo, è che il clima estivo abbia aumentato ancor più ed ancor peggio la distanza fra il paese reale e quello che i candidati propongono.

Cancellato parla della “campagna elettorale più inutile della nostra vita in cui si parla di tutto – dal ritorno della leva obbligatoria ai blocchi navali, sino all’anoressia da curare con lo sport– tranne di ciò di cui si dovrebbe parlare”.

Campagna elettorale “silenziata” sulla crisi

Ma a cosa allude Cancellato? Non è difficile da svelare: da un lato il clima estremo come movente per racconti “gossippari”, dall’altro la grande crisi energetica che ci attende in autunno: ecco, di quella se ne parla pochissimo e solo in assist propagandistico.

Cancellato parla del “gas quotato 300 euro a megawatt/ora, sei volte tanto quanto costava a gennaio, un prezzo che gli analisti ritengono perdurerà sino all’inizio del prossimo anno e che è destinato a salire ancora se Mosca taglierà completamente le forniture verso l’Europa”. E ancora, in ordine agli effetti: ”Razionamento dei consumi, che gli analisti stimano tra il 5% e il 10% di tutto quel che consumiamo oggi. Quindi un paio di gradi in meno di riscaldamento nelle case, stop all’illuminazione pubblica notturna, chiusura anticipata di fabbriche e negozi”.

“Qualcuno ci dice come ne usciamo?”

E in chiosa cupa ma reale: “Ovviamente con bollette siderali nelle cassette della posta con un’inflazione che già balla pericolosamente attorno al dieci per cento. Vuol dire, in una sola parola, recessione. Di quelle pesanti. Qualcuno di grazia, ci vuole dire come farà a venirne a capo?”.