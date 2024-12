Una campagna per donare Dog Pet Therapy negli ospedali pediatrici

Milano, 18 dic. (askanews) – Da oltre 18 anni, “For a Smile Onlus” sviluppa progetti nazionali ed internazionali a sostegno dell’infanzia. Tra questi c’è “Basta una zampa Dog Pet Therapy” che dal 2017 porta dei cagnolini addestrati in dieci ospedali pediatrici di Torino, Milano, Vicenza, Verona e Roma per rompere la routine della vita ospedaliera, abbassare il livello di stress e di malessere, e tornare dove possibile ad accedere la voglia di giocare dei piccoli pazienti. La ‘pet therapy’ contribuisce inoltre a ridurre la tensione e a migliorare il benessere psico-fisico dei bambini ricoverati e con disabilità, diventando così un sostegno prezioso anche per le loro famiglie.

“Siamo molto felici – ha affermato la presidente di ‘For a Smile Onlus’, Ludovica Vanni – di portare la ‘Dog Pet Therapy’ con il progetto ‘Basta una zampa’ che vede la gioia, la felicità e la sensibilità, diciamo così, dei bambini e dei genitori dove anche lo staff medico è felice di questo nostro progetto. ‘Basta una zampa’ è a livello nazionale in diversi ospedali in Italia”.

Attraverso l’interazione con un cane appositamente educato, i bimbi ricoverati o in cura ottengono, in una fase difficile dominata dall’incertezza, un senso di protezione, una valvola di sfogo emotivo ma anche il miglioramento di alcuni aspetti motori e della fiducia in loro stessi. Queste iniziative sono particolarmente indicate per bambini che vivono in contesti fragili, con disabilità, affetti da autismo o da altri disturbi del neurosviluppo. Gli incontri si strutturano di volta in volta in base alle esigenze del gruppo o del singolo bambino, promuovendo la corretta interazione con l’animale, aiutandoli ad allenare alcune capacita utili a vivere meglio le emozioni, ad affrontare con piu forza le difficoltà, a sperimentare situazioni nuove e a comunicare con un linguaggio diverso.

“Vi chiedo se potete donare al 45596 due euro con un sms solidale, oppure 5-10 euro da telefono fisso” ha aggiunto Ludovica Vanni, concludendo “vi ringrazio per quello che potete fare, così possiamo far felici molti più bambini. Ad oggi abbiamo portato la ‘Dog Pet Therapy’ a 45mila bambini tra ospedali e scuole in Italia: grazie!”.