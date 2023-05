"Una canzone per noi", il primo singolo di Freemotion di Nathalie

Roma, 10 mag. (askanews) – Viaggiatrice nell’animo e artista che ha fatto della libertà di movimento e creazione la sua cifra stilistica – rendendo la sua voce e la sua produzione inconfondibili nella scena musicale italiana – Nathalie torna dal 12 maggio 2023 con un nuovo album “diffuso”: Freemotion, un progetto discografico che fa della libertà il suo manifesto. Un album autoprodotto che l’ha vista per tre anni incidere ogni singolo brano a bordo di un camper – trasformato in studio di registrazione ecosostenibile alimentato con pannelli solari – in compagnia di amici e colleghi che l’hanno accompagnata in questo nuova avventura. Freemotion è un viaggio nel mondo di Nathalie, un mondo musicale fatto di suoni, parole e colori che i fan della cantautrice ripercorreranno a tappe, a partire dal primo singolo in uscita il 12 maggio in doppia versione italiano e inglese: Una canzone per noi / A song for Us. Dal 12 maggio in poi, ogni mese l’artista vincitrice di X Factor 4 pubblicherà un singolo, raccontando la storia di questo incredibile viaggio fra musica, sostenibilità e nuove possibilità.

“Una canzone per noi / A song for Us è nato tra la fine del lockdown e il mio ritorno sul camper” racconta Nathalie, “è una canzone che nasce dentro di me come un inno all’umanità, è una canzone per noi, cioè tutti noi, un pensiero a quando ci si sente soli persino nella folla, a quanti si sono sentiti a volte isolati o incompresi, e quanto la musica sia un mezzo potente che unisce, che crea contatto e comprensione tra esseri umani. La musica può essere un atto consolatorio, può creare empatia e insegnarci a metterci nei panni altrui. Questo brano per me è nato come un’occasione di sentirsi umani e compresi, anche nelle proprie fragilità. L’ho composto con il guitalele, uno strumento simile all’ukulele ma con 6 corde, come la chitarra. Il messaggio che volevo comunicare aveva bisogno di semplicità e immediatezza nella sua forma e di un mondo di suoni acustici e naturali: anche un’orchestra naturale di cicale è parte integrante dell’arrangiamento”.