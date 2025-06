Una carriera in ascesa - Guida completa

Serena Rossi si racconta senza filtri. L’attrice napoletana, che a breve compirà 40 anni, ha condiviso aneddoti e riflessioni in un’intervista rilasciata a un noto quotidiano. Attualmente impegnata tra cinema e teatro, sta completando le riprese di un remake francese a Torino, mentre porta in giro per l’Italia lo spettacolo “SereNata a Napoli”. Un periodo frenetico, ricco di emozioni e cambiamenti.

Una carriera in ascesa

Serena Rossi ha già alle spalle una carriera brillante. Nel 2021, ha avuto l’onore di essere la madrina del Festival di Venezia. Quest’anno, però, il termine “madrina” è stato messo da parte. “Io non mi sono mai sentita offesa da questo termine”, commenta l’attrice. “Ho potuto affrontare temi importanti, come le madri afghane, non si trattava solo di sfoggiare abiti eleganti”.

Un momento imbarazzante

Ma non è stata solo una passerella. Durante il festival, ha assistito a un episodio che ha fatto il giro del web: il bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. “Quando ho visto quella scena, ho pensato: ‘Eh, lo sapevo che si sarebbero lasciati’. Le effusioni in pubblico dicono sempre qualcosa”, spiega con una punta di ironia. “Non pomicio mai con Davide in pubblico, ecco”.

Vita privata e matrimonio

Parlando della sua vita privata, Serena racconta il suo matrimonio con Davide Devenuto, celebrato in modo semplice e intimo. “Abbiamo detto ‘sì’ alle Terme di Caracalla, solo 14 invitati, tutti familiari. Davide indossava un look casual, e io mi sono truccata da sola”, rivela. Una storia d’amore lontana dai riflettori, ma ricca di significato. “Il giorno dopo, abbiamo condiviso la foto con le fedi ai nostri cari. Solo una persona si è offesa”, aggiunge ridendo.

Rumori e voci

Serena è stata accostata a diversi progetti, tra cui la co-conduzione del Festival di Sanremo. “Non ho idea di come nascano queste voci. Non certo da noi! Candidarsi sarebbe da sfigati. Mi fa piacere sapere che colleghi e pubblico pensano che sia adatta per quel palco”, spiega. “Lì mi sento a mio agio, più sono spaventati gli altri, più mi diverto”.

Scene intime e sfide sul set

Quando si tratta di girare scene intime, l’attrice non si tira indietro. “Per contratto chiedo sempre la controfigura. La cosa più pericolosa che ho fatto? Saltare in un fiume gelato di notte, con una corrente fortissima. Non avevo idea di quanto fosse diverso dalla spiaggia”, racconta. Un’attrice con coraggio, che affronta le sfide con determinazione.

Serena Rossi è una donna di talento che non ha intenzione di fermarsi. La sua storia continua, e chissà quali nuovi capitoli avrà da raccontare. Per ora, rimaniamo col fiato sospeso, curiosi di scoprire cosa ci riserverà il futuro.