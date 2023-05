Una colata di fango colpisce le abitazioni a Monterenzio: paura per i residenti

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare le abitazioni a Monterenzio, in provincia di Bologna, a causa di una colata di fango che minacciato l’incolumità dei residenti.

L’Emilia Romagna, in queste ore di oggi, 16 maggio 2023, è alle prese con un’allerta meteo che sta mettendo a dura prova molte province, tra cui la città metropolitana di Bologna. La colata di fango a Monterenzio è stata la conseguenza di una frana, causata dalle forti piogge che da stamattina hanno colpito tutta la zona. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che oltre ad aver messo in sicurezza la zona hanno aiutato i civili ad evacuare le proprie abitazioni. Immediato anche l’arrivo delle forze dell’ordine e delle ambulanza del 118. Si apprende da Bologna Today che al momento non si registrano feriti.

Le precedenti frane a Monterenzio

Non è la prima volta che il piccolo comune di Monterenzio, così come tutta la provincia di Bologna, è colpito da fenomeni naturali a causa delle allerte meteo. La zona è soggetta spesso a frane, le più recenti si sono verificate infatti il 7 maggio 2023 e nel mese di febbraio 2023.