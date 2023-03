Una commissione parlamentare d'inchiesta per Emanuela e Mirella

Una commissione parlamentare d’inchiesta per Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, a 40anni dalla scomparsa delle due ragazze i cui destini si sarebbero incrociati viene approvata all’unanimità la sua istituzione. I media spiegano che l’aula della Camera ha approvato all’unanimità, con 245 voti, l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla sparizione delle due ragazze.

Una commissione per Emanuela e Mirella

E la soddisfazione di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela ed indomito cercatore della verità, è stata palese: “Quella di oggi è una giornata molto positiva ed è stato fatto un passo importante”. La lotta di Pietro è su una storia che “non riguarda solo la scomparsa di una ragazzina ma tutto quello che è successo in questi 40 anni. Ci sono situazioni poco chiare che vanno chiarite. Oggi sono contento, ora la palla passa al Senato, mi auguro che per aprile la commissione possa essere costituita”. Orlandi ha anche evidenziato una ritrovata fiducia nei confronti dello Stato. Pietro non si fida invece del Vaticano che pochi mesi fa aveva riaperto il caso di Emanuela. “Continua una presa in giro che dura da 40 anni”.

Le sparizioni del 1983 e “l’Amerikano”

Emanuela e Mirella scomparvero nel 1983 a distanza di 46 giorni e senza conoscersi. Eppure le vicende legate alla loro scomparsa hanno punti di contatto. A suo tempo il legame presunto venne avvalorato da una telefonata ricevuta dalla famiglia Gregori in cui un uomo straniero chiamato “l’Amerikano”. Lui disse di avere notizie di Mirella ma in cambio chiese di intercedere con il presidente della Repubblica Sandro Pertini affinché liberasse Ali Agca, l’attentatore di Papa Wojtyla. E lo stesso uomo chiamò anche la famiglia Orlandi con le medesime modalità.