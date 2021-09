Una docuserie per rilanciare i Monti Sibillini e la loro magia

Roma, 16 set. (askanews) – Valorizzare e riscoprire il patrimonio naturale e l’eredità culturale dei Monti Sibillini. È l’obiettivo di Magic Mountains, un progetto non-profit multipiattaforma nato dal basso grazie al contributo di un network di artisti, professionisti del mondo della cultura, cinema, comunicazione e marketing, esperti archeologi, antropologi, filosofi e fans appassionati. L’obiettivo è riconnettere le persone con la natura incontaminata dei Monti Sibillini, promuovendo un approccio alla visita della montagna più “lento”, consapevole e sostenibile e alla rinascita di un territorio fortemente colpito dal sisma del 2016 e dalla recente pandemia di covid-19.

Il progetto vuole stimolare l’interesse di un nuovo pubblico italiano ed internazionale per i “magici itinerari” dei Monti Sibillini e raccontare le bellezze naturalistiche di questa terra misteriosa, avvolta da secoli di storia, miti e leggende fantastiche. E lo fa attraverso una serie di contenuti di storytelling, tutti a fruizione gratuita (docuserie , web app, social media, libro di favole illustrate) e l organizzazione di esperienze dal vivo (Sibillini Experience, una mostra immersiva a orrobre al Maxxi di Roma e Trekking Experiences).

La docuserie vuole proporsi come un veicolo per la scoperta delle storie legate in passato ai Monti Sibillini, ma vuole anche raccontare l attualità e la passione per queste montagne che sono in forte ripresa nel contemporaneo. Tre storyteller raccontano storie, miti e leggende legati a ricercatori, maghi, cavalieri del passato attratti in maniere enigmatica e febbrile da queste “montagne magiche”. Quattordici storie contemporanee di giovani “trekkers” selezionati con un casting aperto tra i tanti contributors del progetto, eredi di questa passione, presentano le loro emozioni e il loro legame intimo con la montagna, ancora di più forte dopo il sisma e il Covid.

La serie in sette episodi è online con i primi due; ogni settimana verrà pubblicato un nuovo episodio e sarà possibile approfondire gli argomenti affrontati, leggendo articoli correlati, scoprendo gli itinerari “magici” che percorrono i trekkers all interno delle loro “storie”, gratuitamente su vimeo o il sito del progetto. Una modalità interattiva e in continuo aggiornamento, per provare a conoscere sempre più a fondo l essenza di questi fantastici luoghi.