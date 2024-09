Una donna di origine africana guiderà i conservatori Uk?

Londra, 2 set. (askanews) - Si chiama Kemi Badenoch, donna, di origine nigeriana ed ex ministro del commercio britannico ed è la favorita della destra come candidata alla presidenza del partito conservatore inglese per sostituire Rishi Sunak che ha rassegnato le dimissioni dopo la storica sconfitta...

Londra, 2 set. (askanews) – Si chiama Kemi Badenoch, donna, di origine nigeriana ed ex ministro del commercio britannico ed è la favorita della destra come candidata alla presidenza del partito conservatore inglese per sostituire Rishi Sunak che ha rassegnato le dimissioni dopo la storica sconfitta alle elezioni legislative del 4 luglio 2024. Il nuovo leader dei conservatori sarà annunciato il 2 novembre e diventerà il capo ufficiale dell’opposizione in parlamento.

Ultima a ufficializzare la propria candidatura, Badenoch nel corso di una tribuna elettorale ha chiesto agli elettori un ritorno ai valori conservatori, accusando il suo partito di essersi mostrato sempre più “liberale” su questioni sociali come il genere e di aver “governato a sinistra” ma ha evidenziato anche gli errori dei laburisti. “È tempo di fare qualcosa di completamente diverso – ha detto parlando dei laburisti – gli inglesi aspirano a qualcosa di meglio. Vogliono qualcosa di meglio e questo governo laburista non è quello giusto”.

“Stanno già facendo errori più gravi dei nostri – ha spiegato – ma se vogliamo tornare degni della fiducia degli inglesi, non possiamo limitarci a sottolineare quanto siano terribili i laburisti. Non è sufficiente e non possiamo continuare a presentare gli stessi argomenti politici dell’ultima legislatura. Non siamo al potere. Abbiamo perso. I laburisti falliranno. E quando arriverà quel momento e gli inglesi cercheranno il cambiamento, noi dovremo essere quel cambiamento. Dobbiamo concentrarci sul rinnovamento, il rinnovamento del nostro partito, della nostra politica e del nostro pensiero e questo inizia con i principi.”

“La cittadinanza non è solo il possesso di un passaporto. È un impegno verso un Paese e i suoi abitanti. Un paese appartiene ai suoi cittadini, non è niente senza di loro. Non possiamo trattare le loro esigenze o preoccupazioni come secondarie, scomode o meno prioritarie rispetto a quelle degli altri. I cittadini non devono sentirsi in colpa per mettere in discussione i livelli di immigrazione, legale o illegale, se cambiano il luogo che conoscono e amano. E il governo non deve esitare a fare tutto ciò che è necessario per cambiare le cose”.

Con Badenoch salgono a 6 i deputati in lizza per prendere la testa del partito conservatore britannico al posto di Rishi Sunak dopo la sua storica sconfitta alle elezioni legislative.