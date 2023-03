Una donna di 65 anni si sposa a sua insaputa in Senegal. La 65enne era in vacanza insieme al compagno ed era convinta di aver partecipato solo ad una festa. Per ottenere l’annullamento del matrimonio ha dovuto aspettare anni. Ecco cosa è successo.

Una donna si sposa a sua insaputa: era convinta di aver partecipato solo ad una festa

Lei 65 anni lui 42 anni. Era il 2020, in pieno Lockdown, quando la coppia aveva deciso di volare in Senegal per una vacanza. Arrivati nella Nazione africana lui si è inginocchiato e le ha fatto la proposta di matrimonio; lei, in preda alla gioia gli ha detto: “Sì“. Subito dopo è iniziata una festa con canti, balli e cibo locale. La donna era convinta che si trattasse di una semplice festa tradizionale, ma al risveglio ha scoperto di essere sposata. In Senegal, a quanto pare, quella cerimonia equivale ad un matrimonio.

L’annullamento delle nozze

La 65enne, come si legge su Il Giornale di Brescia, era già affetta da un disturbo della personalità e al ritorno in Italia, a causa di quel matrimonio di cui non sapeva nulla, i sintomi sono peggiorati. La donna però non si è arresa e si è recata in tribunale per chiedere l’annullamento del matrimonio. A distanza di 3 anni, nel 2023, il Tribunale di Pavia ha reso nulle le nozze tra la 65enne e il 42enne in quanto la donna non era in grado di capire cosa stesse accadendo.