Una fan contro Ilary Blasi: lo sfogo via social dopo l'incontro in Brasile

Ilary Blasi sta trascorrendo una vacanza in Brasile con il suo fidanzato, Bastian Muller, e in queste ore una fan si è lamentata per il comportamento avuto nei suoi confronti durante la vacanza

Ilary Blasi: lo sfogo di una fan

Una fan di Ilary Blasy ha tuonato via social contro la conduttrice dopo che, per caso, avrebbe incontrato lei e il fidanzato Bastian Muller in Brasile. La donna avrebbe voluto avvicinare la conduttrice ma si sarebbe resa conto dal comportamento di Ilary che, probabilmente, non sarebbe stato il caso.

“Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati (…) Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché. Sono rimasta delusa non è mio intento denigrare o offendere nessuno”, ha scritto tra i commenti a uno scatto della conduttrice. Qualcuno tra i fan di Ilary Blasi ha preso le sue difese, sostenendo invece che la conduttrice sia sempre stata gentile e disponibile nei confronti dei suoi fan. Ilary replicherà al messaggio in questione?