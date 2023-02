Home > Askanews > Una folla accoglie il Papa a Giuba in Sud Sudan Una folla accoglie il Papa a Giuba in Sud Sudan

Roma, 3 feb. (askanews) – Papa Francesco è atterrato all’aeroporto di Giuba, capitale del Sud Sudan, per iniziare la seconda e ultima tappa del suo viaggio nel continente. Accolto dai funzionari, tra cui il presidente Salva Kiir Mayardit, è stato accompagnato per le strade per salutare la folla radunata per il suo arrivo.

