Una folla commossa per il funerale di Ciriaco De Mita 

Nusco e l'Italia hanno detto addio all'ex leader della Dc scomparso a 94 anni e una folla commossa si è radunata per il funerale di Ciriaco De Mita

Una folla commossa si è radunata a Nusco, in provincia di Avellino, per il funerale di Ciriaco De Mita, l’ex leader democristiano scomparso all’età di 94 anni dopo una lunga carriera politica ed istituzionale. Alle esequie era presente anche l’amico Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed un lungo applauso ha accompagnato il feretro De Mita all’uscita dalla basilica di Sant’Amato.

Le esequie di De Mita, le cui condizioni di salute erano peggiorate dopo una caduta in casa nel febbraio di quest’anno, hanno riempito in poco tempo la centralissima piazza Sant’Amato a Nusco.

Una folla per il funerale di De Mita

In chiesa le autorità erano assiepate lungo le navate e all’uscita del feretro il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia del leader scomparso, ha sostato in raccoglimento davanti la bara.

La cittadina di Nusco si è praticamente blindata per accogliere i rappresentanti della politica e delle istituzioni che sono arrivati per partecipare al funerale di Ciriaco De Mita.

L’addio di Mattarella al suo vecchio amico

Con Sergio Mattarella è arrivato anche il ministro degli Esteri in carica, Luigi Di Maio. Il Capo dello Stato è amico di De Mita già dall’epoca della prima elezione di quest’ultimo alla Camera, nel 1983. Mattarella, che era reduce da una visita di Stato in Algeria, è atterrato a Napoli e in elicottero ha raggiunto il piccolo comune in Irpinia.