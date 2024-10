Una folla oceanica a Teheran per commemeorare Nasrallah

Milano, 4 ott. (askanews) - Migliaia di iraniani si sono radunati alla moschea Imam Khomeini Grand Mosalla, nel centro di Teheran, per commemorare la morte del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso a Beirut in un raid israeliano. Qui per la prima volta in cinque anni l'ayatollah Khamenei guider...

Milano, 4 ott. (askanews) – Migliaia di iraniani si sono radunati alla moschea Imam Khomeini Grand Mosalla, nel centro di Teheran, per commemorare la morte del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso a Beirut in un raid israeliano. Qui per la prima volta in cinque anni l’ayatollah Khamenei guiderà i sermoni durante le preghiere del venerdì. Una fonte vicina a Hezbollah ha detto alla France presse che Hassan Nasrallah, il leader del gruppo libanese Hezbollah ucciso il 27 settembre in un bombardamento israeliano a Beirut, è stato sepolto in “via provvisoria” in un luogo tenuto segreto in Libano, per paura che i suoi funerali vengano presi di mira da Israele. Secondo altre fonti Nasrallah sarà poi seploto a Kerbala, città irachena sciita.