Una folle passione: trama, cast, personaggi e curiosità sul film con Bradley Cooper e Jennifer Lawrence

Una folle passione è un film del 2014 che vede come protagonisti Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Scopriamo qualche curiosità su questa pellicola

Il film del 2014 “Una folle passione”, che vede come interpreti dei due ruoli principali Jennifer Lawrence e Bradley Cooper, che hanno già collaborato in altri due film, è ispirato a un libro di Ron Rash intitolato Serena. Ecco alcune curiosità sulla pellicola.

Una folle passione: la trama

Siamo nel 1929, nel pieno della Grande Depressione dovuta al crollo di Wall Street.

George Pemberton, insieme alla giovane moglie Serena si trasferiscono da Boston in North Carolina per dedicarsi al commercio di legname, florido in quello Stato. In poco tempo i due riescono a mettere in piedi un impero, anche perché Serena è tanto brava negli affari quanto il marito. Entrambi poi sono estremamente spregiudicati, e uccidono senza alcun rimorso chiunque cerchi di mettere loro i bastoni tra le ruote.

Ben presto Serena rimane incinta, ma perde quasi subito il bambino, scoprendo poi di non poterne avere degli altri. Da quel momento il suo amore per il marito diventa ossessivo, fino a spingerla a voler uccidere Rachel, la donna con cui George ha avuto un figlio prima di sposarsi con lei.

Una folle passione: il cast e i personaggi

I protagnisti del film, George e Serena, sono interpretati da Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, che hanno già lavorato insieme in “Il lato positivo”, per cui l’attrice ha vinto un oscar, e in “American Hustle”.

É stata l’attrice a suggerire il collega per interpretare il marito in “Una folle passione”, memore di essersi trovata molto bene con lui nei set passati.

Nel cast c’è anche Rhys Ifans, noto per la sua partecipazione ad “Harry Potter, dove interpreta l’uomo che Serena assume per uccidere la madre del figlio di George.

Una folle passione: alcune curiosità

Il film, inizialmente, doveva essere diretto da Darren Aronofsky, e nel ruolo di Serena doveva esserci Angelina Jolie. Entrambi però hanno abbandonato il progetto, che vede alla regia Susanne Bier e nel ruolo della protagonista Jennifer Lawrence.

Una folle passione: le riprese

Nonostante il film sia ambientato nel North Carolina, le riprese si sono svolte in Europa, più precisamente in Repubblica Ceca.

Inoltre, il film è stato girato tra marzo e maggio del 2012, addirittura due ann prima della sua uscita nelle sale cinematografiche, avvenuta a metà ottobre del 2014, mentre in Italia è arrivato solo alla fine di ottobre dello stesso anno.