Una foto e l’addio scritto: l’ultimo messaggio di Julia Ituma

La sua famiglia non crede affatto al suicidio e in queste ore i media danno menzione di una foto e di un addio scritto: sarebbe stato l’ultimo messaggio di Julia Ituma. La morte della 18enne giocatrice di volley è stata una tragedia immensa. In Turchia la campionessa azzurra si trovava in trasferta per la semifinale di ritorno di Champions League che l’Igor Novara aveva poi perso.

L’ultimo messaggio di Julia Ituma

E la vicenda della ragazza milanese che secondo la polizia locale si sarebbe tolta la vita tiene banco, Julia lo avrebbe fatto gettandosi dal sesto piano di un albergo di Istanbul. I media turchi hanno dato menzione di elementi di indagine della polizia sulle conversazioni e chat di Julia. Da quanto si apprende il suo cellulare è stato sequestrato e lo scopo è capire quanto possa entrarci il litigio che la ragazza pare abbia avuto avuto al telefono con un compagno di liceo “mentre vagava nel corridoio all’esterno della sua stanza”.

Le immagini delle telecamere dell’hotel

La ragazza poi ne avrebbe parlato con la compagna Lucia in camera. Lo dicono le telecamere a circuito chiuso dell’albergo. Dopo cena Julia è salita al sesto piano, è entrata nella sua stanza ma ne è uscita dopo le 22:30. Poi la telfonata, il camminare avanti e indietro, lei appoggiata contro la parete e poi, dopo il rientro in camera, il gesto. E secondo i media di Istanbul dallo smartphone riportano l’ultimo messaggio che Julia avrebbe mandato alle compagne nella chat WhatsApp di squadra: una sua foto con parole di addio.