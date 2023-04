Una giovane donna è stata molestata sul luogo di lavoro: denunciato un collega

In Toscana una donna di origini straniere è stata molestata sul posto di lavoro da un suo collega. La giovane ha deciso di denunciare l’episodio alle forze dell’ordine che hanno iniziato ad indagare per ricostruire quanto accaduto.

Una giovane donna è stata molestata: denunciato un collega

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, e sono avvenuti nella città di Viareggio, famosa per il suo carnevale, in provincia di Lucca. Una donna di origini straniere con regolare permesso di soggiorno ha subito delle molestie a sfondo sessuale da parte di un suo collega. La ragazza, come si legge sul quotidiano La Nazione, era alla sua prima ed unica esperienza lavorativa all’interno di quel locale. Le molestie sessuali sono avvenute a fine serata, nella cucina del locale.

I testimoni e le indagini dei Carabinieri

Nel luogo in cui è avvenuto il reato erano presenti tre testimoni: due colleghe della ragazza molestata e la figlia del titolare del locale. Senza alcun indugio, la giovane ha deciso di rivolgersi ai militari dell’arma dei Carabinieri e sporgere denuncia per molestie ed atti sessuali. La vittima, purtroppo, risente ancora oggi di conseguenze psicologiche. Gli inquirenti intanto sono già al lavoro ed indagano sul caso.