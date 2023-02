"Una gran voglia di vivere", Fabio Volo riletto da Andreozzi

Roma, 1 feb. (askanews) – Michela Andreozzi rilegge per il cinema il libro di Fabio Volo “Una gran voglia di vivere”, dal 5 febbraio su Prime Video. E ad interpretare la storia di una coppia che dopo anni di convivenza, un figlio, attraversa tutte le fasi di una crisi, c’è lo stesso Volo, insieme a Vittoria Puccini. Nella sua trasposizione la regista però ha sviluppato il personaggio femminile: è lei che riflette, cerca di rilanciare la coppia, prende decisioni.

“Penso che sia realistico questo – dice Puccini – che è la donna che prende un po’ il coraggio di riconoscere intanto la crisi, la deve, la visualizza e di dire: o facciamo qualcosa o finisce la nostra storia, finisce male, l’uomo è generalmente più immobilista.

Però il suo personaggio fa un triplo salto mortale alla fine, veramente è un romanzo di formazione non indifferente per Marco, perché alla fine è molto diverso da come è iniziato”.

Un lungo viaggio aiuterà questa coppia a capire cosa sta succedendo a loro e alla loro storia. E anche questo film è la tappa di un viaggio di collaborazione tra Andreozzi e Volo, iniziato con “Genitori vs influencer”. E i due rivelano di avere diverse cose in comune.

“A parte essere due sex symbol, e del cancro tutti e due, proprio per dire cose profonde. Siamo due curiosi, e non abbiamo tanto un’appartenenza,

Siamo due cani sciolti, due battitori liberi.

Nessuno dei due vuole essere etichettato, evidentemente, facendo entrambi tantissime cose, però curiosi: andiamo dove siamo stimolati, credo”.