Una grande mostra su Dario Argento al Museo del Cinema di Torino

Roma, 5 apr. (askanews) – Un viaggio tra incubi e sogno. A Torino, al Museo Nazionale del Cinema, apre la prima grande mostra dedicata a Dario Argento. “Dario argento – The Exhibit” – a cura di Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo – sarà visitabile dal 6 aprile al 16 gennaio 2023.

La mostra propone un percorso cronologico attraverso tutta la sua filmografia: dagli esordi de “L’uccello dalle piume di cristallo” (1970) al suo ultimo film “Occhiali neri” (2022).

Con, per ciascun titolo, curiosità, citazioni, fotografie, sequenze filmiche, bozzetti, manifesti, creature meccanizzate e colonne sonore.

In tutto 44 oggetti di scena, come il coltello cult della scena di “Profondo rosso”, 12 manifesti e locandine originali bozzetti scenografici, creature meccaniche, foto inedite e molto altro. Tra le collezioni esposte anche opere di maison di alta moda che per lui hanno realizzato costumi e gioielli e le creazioni di maestri italiani degli effetti speciali.

Mentre oltre 60 pannelli ricostruiscono il percorso biografico e artistico del cineasta. I video restituiscono anche il rapporto di Argento con la musica e l’arte, evidenziando anche i tributi a registi amati, come Lang e Hitchcock, i frequenti riferimenti a quadri, fumetti, opere letterarie e oggetti di design.

La Mole Antonelliana ha anche omaggiato il visionario maestro del thriller conferendolgi la Stella della Mole.