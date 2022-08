Una lezione della Nigeria per prevenire la siccità

(Adnkronos) – Se in Italia la siccità è l’evidente risultato dei cambiamenti climatici, nel continente africano la mancanza di acqua è un problema endemico, soprattutto in determinati Paesi, come ad esempio la Nigeria. Qui, però, la gente del posto ha trovato una soluzione per immagazzinare la poca acqua disponibile, ovvero erigere dighe negli alvei dei fiumi, prima che quella poca pioggia caduta si disperda lungo il letto prosciugato.

Creando, in questo modo, dei piccoli bacini di contenimento volti a conservare quel poco di acqua necessaria alla sopravvivenza.