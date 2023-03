Emma Guiducci, la mamma che si sfoga su TikTok per i compiti che i professori hanno assegnato ai figli, potrebbe essere querelata dall’associazione ProfessioneInsegnante. Ecco cosa è successo.

Una mamma si sfoga su TikTok perché i professori assegnano troppi compiti: associazione di docenti vuole procedere per vie legali

Emma Guiducci, 39 anni, di Palermo, è la mamma di due ragazzini che adesso si è trovata contro non solo i docenti dei suoi figli, ma l’intera categoria che ha aderito alla comunità social ProfessioneInsegnante. La giovane donna siciliana si è lamentata sul social network TikTok per l’ingente quantità di compiti per casa assegnati ai suoi figli. La Guiducci è arrivata addirittura a dire “Fate schifo“, rivolgendosi agli insegnanti dei figli.

La risposta della comunità social ProfessioneInsegnante

Silvio Amato, promotore del gruppo Facebook ProfessioneInsegnante, innervosito dall’atteggiamento della 39enne, ha dichiarato:

“Gentile signora, lei rappresenta il risultato di 20 anni di pessima politica della scuola che ha trascurato i diritti dei docenti che hanno perduto buona parte del prestigio culturale di cui godevano”.

Poi ha aggiunto:

“Gentile signora, quando io frequentavo la scuola, mia mamma non si sarebbe mai sognata di pronunciare le frasi orrende che lei adesso pronuncia”.

Amato ha infine concluso affermando di voler procedere per vie legali e querelare Emma Guiducci.

Le scuse di Emma Guiducci

La donna, dopo essersi resa conto di ciò che aveva detto, si è scusata con tutta la categoria docenti per aver utilizzato il termine “schifo”. Poi ha specificato:

“Il mio è stato un semplice sfogo di una donna stanca che vede il figlio che non ce la fa. Quello che provo io lo provano quotidianamente tante persone”.

