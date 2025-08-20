Una misteriosa palla di fuoco illumina il cielo del Giappone

Makurazaki, 20 ago. (askanews) – Una misteriosa palla di fuoco ha attraversato i cieli del Giappone occidentale, scioccando i residenti e incantando gli osservatori delle stelle. Per gli esperti si trattasse di un fenomeno naturale ossia di un meteorite eccezionalmente luminoso e non certo di un’invasione aliena o di un attacco nemico. I video ripresi da diverse telecamere di sorveglianza sono diventati virali.

“Una luce bianca che non avevo mai visto prima è scesa dall’alto, ed è diventata così intensa che ho potuto vedere chiaramente le forme delle case intorno a noi”, ha detto a NHK Yoshihiko Hamahata, che stava guidando nella prefettura di Miyazaki.

Toshihisa Maeda, direttore del Museo dello Spazio di Sendai nella regione di Kagoshima, nel Giappone sud-occidentale, ha affermato che si trattava di una palla di fuoco, un meteorite eccezionalmente luminoso.

Sembrava essere precipitata nel Pacifico, ha aggiunto. “Le persone hanno riferito di aver sentito l’aria vibrare”, ha detto all’AFP. “Era luminosa come la Luna”.

Secondo la NASA, gli oggetti che causano eventi simili possono superare il metro di dimensioni. Le palle di fuoco che esplodono nell’atmosfera sono tecnicamente chiamate bolidi, sebbene i termini “palle di fuoco” e “bolidi” siano spesso usati in modo intercambiabile.