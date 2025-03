Una misteriosa spirale azzurra è apparsa nei cieli d'Europa

Plaski (Croazia), 25 mar. (askanews) – Una affascinante e misteriosa spirale luminosa è stata avvistata in diversi punti di Italia e d’Europa. Il fenomeno è stato ripreso da una webcam nella regione croata di Lika e mostra una spirale luminosa che passa sopra il villaggio di Plaski.

Le immagini hanno scatenato la fantasia di molti ma a spiegare l’origine di questa nebulosa è stato il Met Office, il servizio meteorologico del Regno Unito. Il fenomeno è stato provocato dal fumo di scarico congelato del razzo SpaceX Falcon 9 di Elon Musk lanciato dalla Florida lunedì per una missione del governo degli Stati Uniti.

Secondo gli scienziati del Met la spirale azzurra si forma quando il carburante in eccesso rilasciato dal razzo in rapida rotazione si trasforma in ghiaccio, riflettendo la luce del Sole nell’atmosfera superiore, prima di trasformarsi in vapore acqueo, facendolo apparire come una spirale nel cielo. Il processo di espulsione del carburante è un passaggio fondamentale per garantire una caduta più controllata del razzo verso la Terra.