Una mostra immersiva rende animate le opere di Chagall

Milano, 17 feb. (askanews) – L’universo onirico di Chagall prende vita in una mostra immersiva all’Atelier des Lumières a Parigi. Un modo nuovo per apprezzare l’arte di uno dei massimi pittori del Novecento, attraverso la tcnologia digitale. Sulle pareti dell’Atelier parigino sono proiettate le sue opere con un effetto animato. E per rendere ancora più magica l’atmosfera ogni sovrapposizione di immagini è accompagnata da musica classica.