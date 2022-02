Una mostra per incontrare il Piccolo Principe a Parigi

Parigi, 17 feb. (askanews) – Una mostra al Musée des Arts Decoratifs a Parigi celebra “Il Piccolo Principe”, il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. E’ la prima volta che viene esposto il manoscritto nella mostra À la rencontre du petit prince. Il libro pubblicato nel 1943 è stato tradotto in tutte le lingue del mondo e continuamente riproposto in innumerevoli edizioni.

La mostra è un’occasione per mettersi sulle tracce dell’aviatore poeta che narra una storia fuori dal tempo, un racconto universale e enigmatico che affronta temi come il senso della vita e il significato dell’amore e dell’amicizia.

L’autore ha affinato molto il suo testo e lo si vede attraverso il manoscritto. Ha tolto tutto ciò che era un po’ particolareggiato, troppo legato al suo tempo e anche autobiografico per parlare della condizione umana in tutto ciò che è più comune anche al di là delle civiltà e delle loro differenze. Spiega Alban Ceriser co-curatore della mostra. Saint-Exupéry era per il dialogo tra le civiltà era molto importante per lui

In mostra acquarelli, schizzi disegni ma anche fotografie, lettere e ritagli di stampa, insomma tutto ciò che ha contribuito a creare il personaggio del Piccolo principe.

La mostra resterà aperta fino al 26 giugno 2022.