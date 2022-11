Una mucca lo colpisce nella stalla, morto un uomo a Parma

All'improvviso una mucca lo colpisce nella stalla, morto un uomo a Beduzzo: solo pochi giorni fa una veterinaria aveva subito la stessa sorte

Una mucca lo colpisce nella stalla, morto un uomo in provincia di Parma. I media che si sono occupati della notizia spiegano che le circostanze specifiche della tragedia sono tutte da chiarire ma per la vittima non c’è stato scampo alcuno.

Vittima che è morta a seguito delle gravi ferite riportate in una stalla situata a Case Monticelli, nella zona di Beduzzo nel comune di Corniglio, nel Parmense.

Una mucca lo colpisce, morto un uomo

Tutto sarebbe accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre, quando la vittima si sarebbe recata nella stalla per delle normali mansioni. Ad un certo punto l’animale avrebbe scartato e colpito l’uomo, non si sa se con un calcio o addirittura incornandolo.

I soccorsi e l’arrivo dei carabinieri

Quello che purtroppo si sa è che, come accaduto pochi giorni da ad una giovane veterinaria, la vittima ha riportato ferite di gravità tale da determinare il decesso. La Gazzetta di Parma spiega infatti che è ancora da chiarire esattamente quanto accaduto, ma il grosso bovino gli avrebbe provocato le ferite letali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della territoriale. Toccherà adesso ai militari della stazione di competenza ricostruire la dinamica dei fatti avvenuti intorno alle 17.30.