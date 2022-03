Gemma Galgani intende dire addio a Uomini e Donne? Un'altra delusione ha colpito la dama torinese.

Gemma Galgani avrebbe ricevuto un secco “no” dall’ultimo cavaliere che si sarebbe presentato al suo trono e, secondo indiscrezioni, questo potrebbe spingere la dama torinese a decidere di dire definitivamente addio al programma.

Gemma Galgani: l’addio a Uomini e Donne

Da anni circolano voci riguardanti un presunto addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne e, secondo indiscrezioni emerse dalle ultime registrazioni del programma, la dama torinese avrebbe ricevuto un secco “no” dall’ultimo cavaliere che si sarebbe presentato al trono. Nelle ultime puntate Gemma ha anche ricevuto le critiche di Tina Cipollari per via di un video di presentazione da lei realizzato.

“Tutti che se ne vanno e tu sei ancora qui al chiodo”, ha detto l’opinionista, e ancora: “Gemma…Nonostante tutte queste tue qualità che sbandieri da anni…Non ti vuole nessuno… (…) Non piaci, fattene una ragione…Ma pensi che la gente non ti conosca?”.

Gemma Galgani: la mancanza di un figlio

Di recente Gemma si è sfogata affermando di sentire la mancanza di un figlio. Non avendo mai trovato la persona giusta, la dama torinese ha scelto di non averne e oggi le mancherebbe molto questo tipo d’amore:

“Il giornalista mi ha ha parlato e mi ha chiesto se mi era mancato un figlio e la maternità“, ha dichiarato Gemma, e ancora: “Mi ha così chiesto se l’amore che do agli altri era anche rapportato al fatto di non aver avuto un figlio e di non essermi riuscita ad esprimere in quel modo.

Non mi avevano mai fatto una domanda del genere“.