Una nuova policy digitale europea per gestire i big data

Roma, 31 ott. (askanews) – La rivoluzione digitale avanza sempre più rapidamente. Non solo intelligenza artificiale, ma anche la digitalizzazione di processi e le innovazioni industriali stanno ponendo al centro dell’attenzione un nuovo grande tema: la protezione e la gestione dei dati. Di questo e di molto altro si è discusso nel corso dell’evento: “A New Digital Industrial Policy and Data Governance for the Public Interest”. Aperto dai saluti del Rettore della Luiss, Andrea Prencipe, l’incontro ha puntato i riflettori sulla centralità di una nuova Policy industriale sul digitale e la data governance a livello nazionale ed europeo, mettendo in luce le proposte del nuovo think tank dell’Università intitolata a Guido Carli, il LEAP – Luiss Institute for European Analysis and Policy – guidato dalla Prof.ssa Valentina Meliciani.

Obiettivo: formulare a livello europeo una politica industriale adeguata proprio in materia di big data, come ha sottolineato Valentina Meliciani, Direttrice LEAP: “L’evento di oggi inaugura un filone di analisi molto importante che è quello riguardante le politiche industriali europee, soprattutto in ambito digitale. Si tratta di un’area cruciale per il futuro dell’Europa. E come LEAP vogliamo dare il nostro contributo, non solo con analisi di carattere scientifico, ma anche con proposte di policy”.

Anche la Prof.ssa Maria Savona, economista e coordinatrice dell’Area European Industrial Policy del LEAP, ha rimarcato la necessità di formulare politiche industriali sul digitale, dichiarando: “Parte delle sfide europee sono relative alla gestione del digitale in maniera inclusiva, favorendo la ricerca nel settore”.