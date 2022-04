Ancora solidarietà per la 26enne uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina con una raccolta fondi degli amici di Carol Maltesi per suo figlio piccolo

Una nuova raccolta fondi promossa dagli amici di Carol Maltesi per suo figlio: Dopo il padre anche Juan Caravella e la sua compagna Ginevra, unitamente a Vito Shade, lanciano un appello GoFundMe in favore del figlio della 26enne uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina, nel Milanese.

Il messaggio che chiama la raccolta è esplicito: “Quando i riflettori dei media si spengono le vittime collaterali rimangono al buio. In particolare il figlio di Carol, rimasto prematuramente senza la figura materna, oggi ha bisogno di tutti noi e a lui è indirizzata questa raccolta fondi, per il suo futuro, per la sua vita“.

Una nuova raccolta fondi per Carol Maltesi

Carol era stata ritrovata morta nel Bresciano a distanza di due mesi dal delitto di cui è reoconfesso Davide Fontana.

La raccolta è arrivata a 1.500 euro in poche ore. I due promotori avevano conosciuto la 26enne per poco tempo dopo aver lavorato insieme ma ne avevano intuito l’identità dopo che i carabinieri avevano diffuso la descrizione dei tatuaggi della vittima.

“Noi siamo gli amici di Carol”

Ecco il messaggio social dei due amici di Carlo: “Noi siamo Juan e Ginevra, colleghi e amici di Carol, e Vito Shade.

Ci siamo uniti insieme a tante altre persone che hanno a cuore questa storia. Il denaro andrà interamente al figlio di Carol, tramite il padre con cui siamo in contatto. Sarete aggiornati su tutto qui, racconteremo come saranno consegnati i fondi. Le vostre donazioni sono garantite dalla piattaforma e tutto sarà gestito in modo trasparente“.