Una scuola di danza con gli insegnanti diplomati alla Scala

Milano, 28 apr. (askanews) – Si propone come l’hub milanese per l’insegnamento della danza. Nasce oggi Aida Danza Community, da un idea dell’icona della danza milanese Marisa Caprara che è presidente e fondatrice di questa “casa” capace di raccogliere, in un unico nucleo, le tre realtà della galassia A.i.d.a. (associazione insegnanti di danza accademica diplomati alla Scuola di Ballo della Scala).

Aida Danza Community si avvale della collaborazione di stelle del panorama coreutico come l ex primo ballerino Biagio Tambone, il Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala Frédéric Olivieri e ancora Damiano Artale, Lara Bogni, Francesco Ventriglia, Attila J.

Csiki, Stefania Ballone, Alessio Di Stefano, Fabrizio Coppo.