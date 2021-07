Una statua per lady D: anche Harry alla cerimonia a Londra

Roma, 1 lug. (askanews) – Rivelata nei giardini di Kensington Palace, nel corso di una cerimonia privata, la statua di Lady Diana Spencer alla presenza di figli William e Harry, giunto dalla California per partecipare. Proprio oggi, Diana avrebbe compiuto sessanta anni. I due fratelli sembrano aver sepolto almeno per oggi in onore della madre amatissima i dissaporti seguiti al matrimonio fra Harry e l’americana Meghan Markle e all’abbandono degli impegni reali da parte di Harry, che ha anche accusato la casa reale di razzismo.

La statua è opera dello scultore Ian Rank-Broadley.