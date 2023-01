Home > Video > Una stella per Billy Idol sulla Hollywood Walk of Fame Una stella per Billy Idol sulla Hollywood Walk of Fame

Roma, 7 gen. (askanews) – Billy Idol celebra la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. “Abbiamo fatto musica a metà degli anni Settanta in un’epoca punk-rock in cui non c’erano grandi speranze” ha detto. “Ci dicemmo ‘se non c’è niente, se non c’è futuro, almeno facciamo quello che ci piace”.

