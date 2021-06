Una stella porta il nome di Michele Merlo: il gesto e il commento di mamma Katia

Gli amici di Michele Merlo hanno voluto chiamare una stella con il nome del cantante tragicamente scomparso a 28 anni.

La fidanzata e gli amici di Michele Merlo hanno deciso di regalare ai genitori del ragazzo una stella con il suo nome. La mamma del cantante li ha ringraziati via social.

Michele Merlo: una stella in suo onore

Gli amici di Michele Merlo e la sua fidanzata (Luna “Lulu” Shirin Rasia) hanno dato ad una stella il nome del cantante, riprendendo una frase scritta dal padre di Merlo, Domenico, a poche ore dalla morte del figlio.

“Guardate il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso”, aveva scritto l’uomo via social. Ora la madre del ragazzo, Katia, ha ringraziato gli amici del figlio per il gesto fatto nei suoi confronti: “Grazie ragazzi”, ha scritto.

Michele Merlo: il dolore dei genitori

I genitori di Michele Merlo non si danno pace per la scomparsa tragica e improvvisa del loro unico figlio e sui social entrambi hanno espresso il loro cordoglio per la morte del ragazzo (avvenuta per emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante).

“Ciao amore mio grande.

Saluta tutti lassù”, aveva scritto la mamma dopo la sua morte, “Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo”.

In queste ore la procura ha autorizzato l’autopsia sul corpo del cantante, che servirà a stabilire se poteva essere fatto qualcosa per salvarlo e se siano state commesse negligenze e omissioni.

Michele Merlo: le accuse dei genitori

I genitori del ragazzo hanno dichiarato che Merlo sarebbe stato rispedito a casa dal pronto soccorso in cui si era recato pochi giorni prima del malore perché i suoi sintomi non sarebbero stati ritenuti abbastanza gravi dai medici che lo hanno visitato. I due hanno anche affermato che all’arrivo dell’ambulanza il medico di soccorso avrebbe insinuato che il ragazzo avesse assunto della droga. Lo stesso dottore sarebbe stato messo in ferie forzate e attualmente sarebbero in corso indagini per capire se poteva essere fatto qualcosa per salvare il cantante ed evitare il tragico epilogo della sua breve vita. L’ambulanza era stata chiamata dalla sua ragazza, Luna, che gli è rimasta accanto fino alla fine.