Una stella postuma sulla Walk of fame per Luciano Pavarotti

Roma, 25 ago. (askanews) – Luciano Pavarotti è stato insignito a titolo postumo di una stella sulla celebre Walk of fame di Los Angeles. A scoprirla sono andate la figlia del tenore italiano scomparso nel 2007, Cristina Pavarotti, e la nipote Caterina Lo Sasso.

“É un’onore importante, perché è un premio importante, prestigioso e nello stesso tempo – ha spiegato a France Presse – anche popolare, alla portata di tutti, un premio che tutti vedranno e a mio padre piaceva tantissimo stare in mezzo alla gente”.

Alla domanda di quale fosse l’interpretazione favorita del padre…

“Ne ho tantissime, non ne ho una in particolare, se mi sta chiedendo se è ‘Nessun dorma’ io posso dire no, perché ormai l’ho sentito troppe volte, però sì, anche quella, ma sono tantissime, a seconda dei momenti”.

Presenti alla cerimonia anche la produttrice cinematografia Cinzia Salvioli e il direttore d’orchestra americano, James Conlon, che ha collaborato con Pavarotti:

“Se penso alle sue esibizioni di Tosca mi viene la pelle d’oca.

Ci sono dei passaggi in Tosca che sono insuperabili per qualsiasi cantante, anche dopo anni”.

