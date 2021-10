Una stella sulla Hollywood Walk of Fame per lo 007 Daniel Craig

Los Angeles, 7 ott. (askanews) – Non poteva mancare una stella per il fascinoso 007 Daniel Craig. A lui è stata dedicata la stella 2704 sulla Hollywood Walk of Fame. Il prestigioso riconoscimento gli è stato dato dalla Camera di Commercio di Hollywood posizionando la stella all’esterno del 7007 Hollywood Boulevard. Daniel Craig ha appena terminato il lancio del nuovo James Bond, ‘No Time To Die’ che dopo i ripetuti ritardi a causa della pandemia di coronavirus è finalmente nelle sale di tutto il mondo.

Craig, che ha interpretato 007 dal 2006, ha confermato che questa sarà la sua ultima volta nei panni dell’agente speciale, ma ha dichiarato che è un “assoluto onore essere calpestato a Hollywood”.