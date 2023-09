Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood anche per John Waters

Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood anche per John Waters

Roma, 19 set. (askanews) – Il regista statunitense John Waters festeggia la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Accanto a lui a posare nelle foto di rito c’è l’attrice Ricki Lake che ha diretto in film come “Hairspray”, “Cry Baby”. Il regista 77enne ha voluto anche farsi immortalare con in mano una foto dei suoi defunti genitori.

Non solo dietro la macchina da presa, ha recitato anche in diversi film; nella sua carriera ha diviso critica e pubblico con opere dissacranti, indipendenti, da molti considerate “trash”, da “Pink Flamingos” a “Polyester” e “A morte Hollywood”. Ma non si è mai scomposto e inaugurando la sua stella ha dichiarato: “Significa solo che c’è speranza per tutti. Chiunque può fare ciò che vuole, se solo è ossessionato. Direi che bisogna essere ossessionati per finire nel mondo dello spettacolo”.