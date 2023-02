Una stella sulla Walk of Fame per il gangsta rapper Ice-T

Una stella sulla Walk of Fame per il gangsta rapper Ice-T

Roma, 18 feb. (askanews) – Il rapper e attore americano Ice-T, pseudonimo di Tracy Lauren Marrow, ha ricevuto la sua stella sulla celebre Walk of Fame su Hollywood Boulevard, il giorno dopo il suo 65esimo compleanno. Pioniere dello stile gangsta rap e tra i precursori del rap metal. L’artista ha svelato la sua stella assieme alla famiglia, la moglie Coco Austin e la loro figlia, Chanel, 7 anni.

“Senza l’hip hop non sarei in tv oggi.

È per questo che sono e sarò sempre Ice-T. Voglio che la gente mi veda in tv e dica ‘non mi piacciono i rapper’. E io rispondo ‘è un rapper che stai guardando’. Per me è come rimanere quello degli inizi”.

Ice-T è un volto noto della serie tv “Law & Order – Special Victims Unit”:

“Abbiamo creato qualcosa che è rimasto in tv più a lungo di qualsiasi altra serie. C’è un’alchimia davanti e dietro alla telecamera, c’è dell’amore, un amore vero”.